Pronostic Sassuolo Torino : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Sassuolo se reprend face au Torino

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Sassuolo - Torino chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sassuolo a réalisé une saison dernière intéressante, terminée au pied des places européennes. La formation italienne s’est signalée en proposant un jeu plaisant, orchestré par Roberto de Zerbi. Le jeune entraîneur italien a depuis rejoint les rangs du Shakhtar Donetsk et a été remplacé par Dionisi, qui était auparavant à Empoli. Cette équipe comprenait plusieurs éléments qui ont été sacrés champions d’Europe cet été avec la, puisque les Berardi, Raspadori et Locatelli étaient tous des cadres de Sassuolo. Si les deux premiers font toujours partie des Neroverdi, le dernier nommé a rejoint les rangs de la Juventus. Cette saison, Sassuolo a débuté par une victoire face au Hellas Vérone (2-3) avant de prendre un point à domicile contre la Sampdoria (0-0). La semaine passée, les partenaires de Maxime Lopez se sont inclinés au Stade Olympique de Rome contre l’AS Roma de José Mourinho (2-1) en concédant un but dans les arrêts de jeu, malgré une belle résistance.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Torino a souffert la saison passée mais est parvenu à se sauver. La formation turinoise a lancé ce nouvel exercice par un succès en Coupe contre Cremonese (1-0) avant de s’incliner face à l’Atalanta (1-2) et la Fiorentina (2-1) en Serie A. Les hommes du Croate Juric ont ouvert leur compteur points en s’imposant dimanche dernier face au promu de la Salernitana (4-0). En l’absence de Belotti (le week-end dernier et annoncé toujours forfait ce week-end) et de Zaza (depuis le début de la saison), le poids offensif repose sur le buteur paraguayen Antonio Sanabria, qui a ouvert son compteur face à l’équipe de Franck Ribéry. A domicile et dans la continuité de son bon début d'exercice, Sassuolo devrait s’imposer face à une équipe du Torino qui reste sur des saisons décevantes.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de Monacoavecavecavecavecdès la fin du matchavecRetrouvez le Pronostic Sassuolo Torino détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !