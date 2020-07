Pronostic Sassuolo Milan AC : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Des buts de chaque côté entre Sassuolo et le Milan AC

Ce match entre Sassuolo et le Milan AC met aux prises deux formations qui terminent bien la saison. Les hommes de De Zerbi sont en huitième position et n'ont perdu qu'à deux reprises lors des 15 dernières rencontres, face à Parme et l'Atalanta. Depuis la reprise, seul le club de Bergame a réussi à dompter Sassuolo. La Juve, l'Inter ou la Lazio se sont cassés les dents sur le club de Berardi. Auteur d'un nul spectaculaire face à la Juventus (3-3), Sassuolo est allé chercher un nouveau point en Sardaigne face à Cagliari grâce à la 18e réalisation de Francesco Caputo.

De son côté, le Milan AC finit fort et est invaincu depuis la reprise. Les Rossoneri ont réussi des performances de premier plan face à la Juventus (victoire 4-2) et à Naples (nul 2-2). Les Milanais ont remporté leurs deux dernières rencontres, la première face à Parme (3-1) et la seconde lors de la dernière journée face à Bologne (5-1). Cette rencontre entre Sassuolo et le Milan AC s'annonce alléchante car les deux formations marquent beaucoup ces temps-ci. Les 9 derniers matchs de Sassuolo et les 4 dernières rencontres du Milan se sont terminés avec des buts de chaque côté. Ce type de scénario pourrait se reproduire entre ces deux formations très joueuses.