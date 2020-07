Pronostic Sassuolo Lecce : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Sassuolo enchaine face à Lecce

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un 1er pari remboursé de 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Sassuolo - Lecce :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Douzième de Serie A, Sassuolo réalise une saison convenable, calée en milieu de tableau. Le club entraîné par De Zerbi fait partie des équipes les plus agréables à voir jouer en Italie. Les partenaires de Berardi ont inscrit la bagatelle de 51 buts pour 50 encaissés, ce qui en fait la deuxième formation la plus spectaculaire de Serie Aaprès l’Atalanta. Pour la reprise du Calcio, les coéquipiers de Defrel ont été surclassés par une Atalanta en grande forme (4-1), mais se sont bien repris par la suite avec des nuls spectaculaires face à l’Inter et Vérone (3-3 à chaque fois) et un très beau succès obtenu sur le terrain de la Fiorentina (3-1) en milieu de semaine.chez+ 100€ remboursés peu importe le résultat de votre 1pari⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Lecce lutte pour son maintien. Les hommes de Liverani sont actuellement en 18position, celle de premier relégable. Lecce a toujours bon espoir puisqu’il ne compte qu’un point de retard sur le Genoa. Cependant, depuis la reprise, les partenaires de Mancosu ont connu 3 défaites en 3 matchs, 2 lourds revers face au Milan (1-4) et à la Juventus (4-0), puis en milieu de semaine, sur sa pelouse face à une Samp’ également dans le dur (1-2). Pour cette rencontre, Sassuolo et son football champagne pourraient s’imposer face à une formation de Lecce en difficulté.- Rentrez bien le code "SOFOOT" dans le formulaire d'inscription (dans la partie IBAN et limites de mises)- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter(150€ du pari + 100€ de bonus).- Peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Sassuolo Lecce encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !