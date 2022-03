Pronostic Sassuolo La Spezia : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Sassuolo enchaîne face à la Spezia

Sassuolo est l'une des équipes les plus agréables à suivre en Serie A ces dernières. En effet, les entraîneurs passent et lespratiquent toujours un jeu plaisant tourné vers l'offensif, symbolisé par Berardi, champion d'Europe avec l'Italie l'été dernier. Actuellement, Sassuolo se trouve en milieu de tableau à la 10place avec 18 points d'avance sur la relégation. Avec seulement 8 unités de retard sur les places européennes, lesgardent un œil attentif aux résultats des équipes romaines qui occupent les derniers strapontins européens. En forme, Sassuolo vient d'enchaîner 5 journées de Serie A sans la moindre défaite. Lors de ce bon passage, les hommes de Dionisi ont notamment dominé l'Inter (0-2), la Fiorentina (2-1) ou ont signé un nul contre l'AS Rome (2-2). Le week-end dernier, Sassuolo a été tenu en échec sur la pelouse de la Salernitana (2-2). Ce résultat est plutôt décevant face à la lanterne rouge qui avait déjà tenu tête au Milan quelques journées plus tôt. Pour la réception de la Spezia, lesseront privés de Raspadori (9 buts), expulsé face aux partenaires de Ribéry. En son absence, Sassuolo devra compter sur Berardi et Scamacca (12 buts chacun cette saison).chez⇒ ⇒⇐ ⇐Comme la saison passée où le club était promu, La Spezia lutte pour se maintenir en Serie A. 15à l'heure actuelle, lescomptent 7 unités d'avance sur Venise, premier relégable. Après 4 défaites de rang, la Spezia s'est reprise le week-end dernier en dominant Cagliari (2-0) avec des buts de Manaj et Erlic. Les hommes de Thiago Motta se sont donnés de l'air par rapport à la zone rouge mais ont toujours un œil sur leurs poursuivants. En déplacement, la Spezia a réalisé quelques coups avec des victoires obtenues sur le Napoli et le Milan (avec une grosse erreur d'arbitrage) mais reste sur 2 défaites face à Bologne et la Juventus. A domicile et forme, Sassuolo devrait poursuivre sa belle dynamique et dominer une équipe de la Spezia irrégulière et un cran en-dessous.