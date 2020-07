Pronostic Sassuolo Juventus : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Juventus renoue avec la victoire à Sassuolo

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Sassuolo - Juventus :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Huitième de Serie A, Sassuolo termine fort la saison. Les hommes de De Zerbi ont connu un seul revers depuis la reprise, sur le terrain d’une excellente Atalanta. Les partenaires de Berardi ont ensuite fait deux nuls face à l’Inter et Vérone. Depuis, Sassuolo enchaîne les succès et s’est défait de la Fiorentina (1-3), Lecce (4-2) et Bologne (1-2). Les coéquipiers de Caputo ont pris de nouveau les 3 points ce week-end au Stade Olympique de Rome face à la Lazio, 2du classement en grande souffrance.chezjusqu’au 23 juillet seulement⇒ ⇒⇐ ⇐La Juventus s’attend à souffrir face à une formation de Sassuolo en pleine forme. Lessont quant à eux dans un passage plus compliqué avec une lourde défaite à Milan (4-2) et un nul heureux face à l’Atalanta (2-2). La Vieille Dame est toujours largement en tête mais veut décrocher son titre au plus vite pour se focaliser sur son huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Lyon. Dans cette dernière ligne droite, Sarri peut s’appuyer sur ses individualités et notamment Dybala et CR7, régulièrement décisifs. Vainqueur de ses 4 matchs de reprise en Serie A, la Vieille Dame devrait rebondir à Sassuolo face à une formation qui lui réussit bien (aucune défaite depuis le retour du club d’Emilie-Romagne en Serie A dont 3 victoires à Sassuolo).- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Sassuolo Juventus détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !