Pronostic Sassuolo Inter : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Des buts de chaque côté entre Sassuolo et l’Inter

L'affiche de la 9journée de Serie A met aux prises une épatante équipe de Sassuolo à l'Inter Milan. Le club entraîné par De Zerbi confirme ses excellentes dispositions, entrevues lors des derniers mois de la saison dernière, avec une deuxième place au classement. Après 8 journées, Sassuolo est toujours invaincu avec 5 victoires pour 3 nuls. La formation d'Emilie-Romagne a profité d'un calendrier favorable pour accumuler des points. La bande à De Zerbi s'est signalée en s'imposant au San Paolo face au Napoli. Sassuolo possède la meilleure attaque de Serie A avec 20 buts, à égalité avec... l'Inter. Pour ce choc, De Zerbi devrait être privé du meilleur buteur du club, Caputo (5 buts et 2 passes décisives), mais peut compter sur Berardi ou Boga, buteurs face à Vérone. En face, l'Inter est en cinquième position avec seulement 3 points de retard sur son adversaire du jour. Les sortent d'une saison intéressante au cours de laquelle ils ont fini dans le top 4 de Serie A et où ils ont atteint la finale de l'Europa League face au FC Séville. Le week-end passé, l'Inter s'est retrouvé mené à domicile par deux buts d'écart face au Torino. Porté par son duo d'attaque composé par Romelu Lukaku et Lautaro Martinez, l'Inter a renversé la vapeur pour s'imposer (4-2). L'attaquant belge est dans une forme exceptionnelle et a signé 2 buts et une passe décisive lors de ce match. En revanche, l'Inter est en difficulté sur la scène europénne et s'est incliné face au Real (0-2) en milieu de semaine. Pour cette opposition entre les 2 meilleures attaques de Serie A, on devrait voir des buts de chaque côté.