Pronostic Sassuolo Hellas Vérone : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Sassuolo se relance contre Vérone

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Sassuolo Hellas Vérone :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sassuolo est une formation habituée à finir dans le ventre mou du championnat italien. Réputé pour proposer un jeu très plaisant, la formation italienne a attisé les convoitises cet été, avec le départ des Scamacca ou Raspadori, ses deux attaquants phares. Les Neroverdi ont donc été contraints de reconstituer leur attaque et ont misé sur les français Laurienté et Antiste. Battu par la Juve en ouverture de la Serie A (3-0), Sassuolo a ensuite aligné une série de 4 rencontres sans la moindre défaite. Récemment, les partenaires de Maxime Lopez ont même enregistré deux succès consécutifs face au Torino (0-1) et contre la Salernitana (5-0). Lors des deux dernières journées, Sassuolo s’est incliné malgré une belle résistance face à deux formations luttant pour le titre, l’Inter Milan (1-2) et l’Atalanta Bergame (2-1).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Hellas Vérone a signé une saison de bonne facture l’an passé. Ce début de nouvel exercice est en revanche plus compliqué puisque le club se trouve déjà dans la zone de relégation. Cette entame difficile peut s’expliquer par le départ du coach Tudor (à Marseille) et ceux des attaquants Simeone, Barak et Caprari. Le club de Vérone est sur une spirale négative de 5 défaites consécutives. Le week-end dernier, les partenaires de l’expérimenté Veloso se sont inclinés sur leur pelouse face au champion en titre le Milan AC (1-2) malgré un nouveau changement d'entraîneur. Au-dessus en terme de jeu produit, Sassuolo devrait prendre le dessus sur une formation de Vérone dans le dur.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sassuolo Hellas Vérone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !