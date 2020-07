Pronostic Sassuolo Genoa : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Des buts entre Sassuolo et le Genoa

Sassuolo réalise une saison intéressante, calé en 8e position de Serie A. Le club d’Emilie-Romagne a réalisé de très bonnes prestations depuis la reprise des compétitions. Les partenaires de Grégoire Defrel ont notamment accroché l’Inter, la Juve et se sont imposés face à la Lazio. Lors des 2 dernières journées, Sassuolo s’est incliné face à deux formations en forme et qui luttent pour l’Europa League, à savoir le Milan et le Napoli. Les rencontres des protégés de De Zerbi sont souvent spectaculaires (26 matchs sur 36 se sont terminés avec des buts de chaque côté).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Genoa joue son maintien. Les partenaires de Falque sont en position favorable avec 4 points d’avance sur Lecce. Une victoire de leur part ou une défaite de Lecce lors de cette 37e journée leur assurerait une place dans l’élite. Ce week-end, les hommes de Davide Nicola n’ont rien pu faire face à une formation de l’Inter supérieure (3-0). Les Génois avaient fait le plein de points face à des formations à leur portée lors des dernières journées, à savoir la Spal, Lecce et la Samp’. Nous devrions assister à une rencontre ouverte avec des buts de chaque côté.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 110€ sur ce pari et gagnez(163€ du pari + 110€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 110€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Sassuolo Genoa encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !