Pronostic Sassuolo Brescia : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Sassuolo condamne Brescia !

12de Serie A, Sassuolo n'a que 6 points d'avance sur la zone rouge et doit encore engranger des points pour le maintien. Vainqueur de 3 de ses 5 derniers matchs, le club d'Emilie-Romagne a tout de même battu sur la période la Roma (4-2). Entraîné par De Zerbi, Sassuolo possède un effectif très intéressant composé notamment de Jérémie Boga (ex-Rennes, Chelsea), Pedro Obiang (ex-West Ham, Sampdoria), Locatelli (ex-Milan) et Djuricic (ex-Samp), et mené par Domenico Berardi (finalement jamais parti à la Juve). De son côté, Brescia semble bien parti pour faire l'ascenseur Serie A - Serie B. Promu l'été dernier, le club rate sa saison à l'image de sa recrue star Mario Balotelli (2 buts en 18 matchs, plusieurs rencontres ratées, un carton rouge et quelques problèmes extra-sportifs). Brescia n'a plus gagné le moindre match depuis 11 journées et il a même perdu 4 de ses 5 derniers matchs. Malgré le huis clos imposé aux matchs italiens ce weeek-end, Sassuolo devrait pouvoir s'imposer face à une équipe de Brescia quasiment condamnée.