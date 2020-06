Pronostic Sarrebruck Bayer Leverkusen : Analyse, prono et cotes de la demi-finale de Coupe d'Allemagne

Havertz trouve le chemin des filets pour Leverkusen face à Sarrebruck

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Sarrebruck Bayer Leverkusen :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Bayer Leverkusen s’attendait probablement a rencontré un adversaire un peu plus prestigieux en demi-finale, mais c’est bien le FC Sarrebruck, leader de la Regionalliga (4division nationale), qui se dresse sur sa route ce mardi. Après deux succès au terme des 90 minutes réglementaires face à Ratisbonne (3-2) et face à Cologne (3-2), les hommes de Marcus Mann ont obtenu leur qualification au tirs aux buts face à Karlsruhe et le Fortuna Dusseldorf pour obtenir se billet en demi-finale de la DFB Pokal, une première pour un club de D4 dans toute l’histoire de cette compétition. Sarrebruck a donc quand même eu un parcours assez aisé avec seulement deux équipes de Bundesliga rencontré, et qui jouent en plus le maintien.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Bayer Leverkusen est présent dans le bon wagon de la Bundesliga, à la 5place. Au coude à coude avec Leizpig (3) et le Borussia Monchengaldbach (4e), les coequipiers de Kai Havertz ont réalisé une très mauvaise opération en s’inclinant dans leur BayArena (2-4) face au Bayern Munich et ce malgré l’ouverture du score d’Alario. Auteur de 5 buts lors des 5 derniéres journées (doublé face au Werder, doublé face à Gladbach et buteur face à Fribourg), Kai Havertz est l’homme en forme de Leverkusen. Nous pensons qu’il trouvera le chemin dans cette rencontre que le Bayer Leverkusen ne peut se permettre de galvauder vu son palmarès famélique.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Sarrebruck Bayer Leverkusen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !