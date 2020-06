Pronostic Santa Clara Braga : Analyse, prono et cotes du match de Primeira Liga NOS

Braga veut poursuivre sa belle série à Santa Clara

Profitez de 120€ en EXCLU chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Santa Clara Braga :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour sa 2saison consécutive dans l’élite portugaise après 15 ans d’absence, le club de Santa Clara fait bonne figure. 10la saison dernière, la bande de Joao Henriques réalise une saison 2019-20 dans les mêmes standards que la précédente. Encore 10de cette Liga Nos à l'orée de cette reprise, Santa Clara dispose d’un bon matelas d’avance sur la zone rouge. Avant la trêve, les Rouges et Blancs restaient sur 2 défaites (face à Porto et Moreirense) et un bon match nul obtenu sur la pelouse de Gil Vicente (1-1).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Contrairement au Sporting Portugal qui semble régresser ces dernières années, le club de Braga devient progressivement l’un des clubs Portugais les plus en vogue. Actuel 3du championnat, les coéquipiers de Paulinho étaient sur une incroyable dynamique avant la pause. Après une victoire sans appel sur la pelouse de Belenenses (7-1), Braga avait enchaîné avec 7 succès lors des 8 dernières journées avec notamment des succès sur la pelouse de Porto (2-1) et à la maison lors de la réception du Sporting (1-0). Eliminé de C3, le club a en revanche gagné la finale de la coupe nationale, encore face à Porto. Logiquement, Braga devrait pouvoir s'imposer sur cette rencontre.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez(184€ du pari + 120€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 120€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Santa Clara Braga encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !