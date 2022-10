Pronostic Sampdoria Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Roma enfonce la Sampdoria

La Sampdoria, club historique en Italie, connaît une entame de championnat cauchemardesque. En effet, après 9 journées disputées, l’équipe basée à Gênes n’a toujours pas remporté la moindre rencontre en Serie A. Les chiffres sont implacables puisque la Samp’ se trouve en position de lanterne rouge avec seulement 3 points acquis lors de leurs 3 matchs nuls pour 6 défaites. Ce triste bilan a poussé les dirigeants à réagir. Ces derniers ont décidé de se séparer de Giampaolo et d’introniser Dejan Stankovic. Pour sa première sur le banc, le Serbe a vu ses hommes ramener un nul de Bologne (1-1) grâce à l’égalisation de Djuricic. Cette performance est venue mettre fin à la terrible série de 4 revers consécutifs. Cette formation de la Samp’ dispose pourtant d’éléments rompus à la Serie A avec les Caputo, Gabbiadini, Colley, Rincon ou Quagliarella.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Roma se trouve en 6position avec 4 points de retard sur le leader napolitain et 2 sur l’Atalanta Bergame. La Louve est toujours dans le coup pour le Top 4 de Serie A mais ne doit pas décrocher avant le Mondial au Qatar en novembre. En milieu de semaine, les Romains étaient engagés en Europa League où ils sont allés chercher un résultat contre le Betis Séville (1-1) avec un but de l’ancien Turinois Belotti. Les joueurs de Mourinho vont jouer leur qualification pour les 16e de finale lors des 2 prochaines rencontres face à Ludogorets et HJK. En Serie A, la Louve s’était dernièrement inclinée à domicile face à l’Atalante mais s’était reprise en disposant de l’Inter (1-2) et de Lecce (2-1). Lors de ces succès, Dybala et Smalling ont été les uniques buteurs de leur formation. Touché face à Lecce, Dybala va manquer plusieurs semaines de compétition. Son absence est préjudiciable car il était le facteur X de la Roma. Néanmoins, Mourinho dispose de très bons joueurs avec les Pellegrini, Abraham ou Zaniolo et du joker Belotti. Face à une Samp’ dans le dur, la Roma devrait prendre les 3 points.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sampdoria Roma encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !