Pronostic Sampdoria Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Un Napoli en forme face à la Samp’

Neuvième la saison dernière, la Sampdoria pointe actuellement en 1position du classement. Les joueurs de d'Aversa n'ont pas été épargnés par un calendrier démentiel puisqu'ils ont déjà affronté le Milan AC, l'Inter, Sassuolo et que se profile un choc face au Napoli. Battue d'entrée par le Milan (0-1), la Sampdoria a ensuite résisté à Sassuolo (0-0) et surtout au champion en titre, l'Inter Milan (2-2) qui a perdu ses seuls points de la saison sur la pelouse du stade Luigi Ferraris. Le week-end dernier, les partenaires de l'expérimenté Quagliarella ont finalement décroché leur 1er succès face au promu Empoli (0-3). Arrivé de Sassuolo, Caputo s'est mis en évidence avec un doublé. Dans les rangs de la Samp', on retrouve des éléments intéressants comme le Danois Damsgaard, révélation du dernier Euro, ou les expérimentés Caputo, Quagliarella, Candreva, Yoshida ou Gabbiadini.

En face, le Napoli réalise une entame parfaite en Serie A puisqu'il en occupe la tête devant les deux formations milanaises. L'équipe entrainée par Luciano Spalletti a disputé 4 rencontres pour autant de victoires face à Venise (2-0), le Genoa (1-2), la Juventus (2-1) et en début de semaine contre l'Udinese (0-4). Le Napoli était en danger dans le Frioul face à une formation invaincue et qui avait notamment résisté à la Vieille Dame. Les partenaires de Lorenzo Insigne ont parfaitement négocié ce rendez-vous pour s'imposer avec la manière (0-4). Double buteur à Leicester (2-2) en Europa League, Osimhen a de nouveau trouvé le chemin des filets face à l'Udinese. L'ancien Lillois est encore annoncé titulaire.