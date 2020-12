Pronostic Sampdoria Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Troyes sur sa lancée sur la pelouse de la Sampdoria

Dans l'affiche de la 10journée de Serie A ce dimanche soir, le Milan AC se déplace chez la Sampdoria. 11du classement avant les matchs du week-end et déjà éliminés de la Coupe d'Italie, less'apprêtent a priori à vivre une saison délicate dans la lignée de la précédente. Après une bonne reprise, la Sampdoria est en galère et reste sur 5 matchs sans victoire (2 nuls et 3 défaites) toutes compétitions confondues. Lundi, lesont fait match nul chez un Torino relégable (2-2).

Le Milan AC réalise un début de saison exceptionnel, sur la lancée de la fin de son exercice précédent. Quasiment intouchables depuis l'arrivée couplée de Stefano Pioli et Zlatan Ibrahimovic, lesviennent de se qualifier pour les 16de finale de l'Europa League, et sont leaders de Serie A. Invaincus en championnat avec 7 victoires et 2 nuls, le club lombard s'est imposé face à la Fiorentina (2-0) le week-end dernier, malgré l'absence d'Ibrahimovic, et a accentué son avance en tête du Calcio avec 5 points de plus que son premier poursuivant... l'Inter. Vainqueur également du Celtic jeudi (4-2), le Milan devrait pouvoir enchaîner chez la Sampdoria.