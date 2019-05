Pronostic Sampdoria Juventus : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Ronaldo veut frapper une dernière fois face à la Samp

Ce match entre la Sampdoria et la Juventus ne revêt aucun enjeu pour la Serie A. Les sont assurés du maintien et ne peut plus lutter pour l'Europe, quant à la Juventus, elle est championne depuis belle lurette. Néanmoins, un choc retient l'attention sur cette rencontre : l'affrontement entre 2 des meilleurs buteurs de Serie A : Fabio Quagliarella et CR7. Le vétéran italien compte actuellement 26 réalisations tandis que le Portugais en est à 21. La performance de Quagliarella est exceptionnelle du haut de ses 36 piges. Arrivé cet été à Turin pour un nouveau challenge, Cristiano Ronaldo ambitionnait ce titre mais peut se consoler avec le gain de la Serie A et de son élection comme meilleur joueur du championnat italien. Le Lusitanien est connu pour avoir un égo démesuré et fera tout pour frapper un grand coup dans ce match, lui qui n'a plus scoré depuis 2 rencontres. Annoncé titulaire, Cristiano pourrait scorer face à une Samp qui a encaissé 2 buts sur chacun de ses 2 derniers matchs à domicile.