Pronostic Sampdoria Fiorentina : Analyse, prono et cotes du match en retard de Serie A

La Samp peut le faire

Match en retard de la Serie A entre la Sampdoria et la Fiorentina. Initialement prévue le 20 août, cette rencontre avait été reportée suite au drame du pont de Gênes. Surpris pour son premier match à Udine (1-0), la Sampdoria s'est depuis parfaitement reprise avec un large succès obtenu sur le Napoli (3-0) et une écrasante victoire de Frosinone (5-0). Ces deux matchs ont donné un maximum de confiance aux joueurs de Marco Giampaolo qui ont su ne pas concéder de but. Le technicien dispose d'un duo d'attaquants en grande forme en ce début de saison avec le vétéran Quagliarella (3 buts) et le Français Defrel (4 buts). La Sampdoria possède d'autres excellents joueurs comme le Polonais Linetty, le Suédois Ekdal ou l'Uruguayen Gaston Ramirez.Les Doriani affrontent une autre équipe en forme dans le Calcio, la Fiorentina. Laa néanmoins connu son premier revers ce week-end au San Paolo de Naples (1-0). Pour ses deux premiers matchs, la formation toscane s'était imposée à domicile contre le Chievo (6-1) et face à l'Udinese (1-0). Pioli, le coach de la Viola, a récupéré son indispensable milieu français Jordan Veretout contre le Napoli, mais déplore l'absence de son gardien titulaire Alban Lafont. Sur sa lancée de son excellent match gagné à domicile face à Naples, la Sampdoria peut s'imposer et monter sur le podium de la Serie A.