Pronostic Sampdoria Cagliari : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Sampdoria enchaîne bien face à Cagliari

Un temps proche de la zone de relégation, la Sampdoria a effectué une belle remontée. Les joueurs de Gênes étaient pourtant mal partis avec des revers face à l'Inter, la Roma et Bologne à la reprise. Mais les hommes de Ranieri ont ensuite réagi avec des succès précieux face à des concurrents directs, Lecce et la SPAL. Battu difficilement par une Atalanta en grande forme, la Samp' a réalisé une très bonne prestation ce week-end face à l'Udinese (3-1), enchaînant une 3e victoire sur les 4 dernières journées. Ce succès donne désormais 6 points d'avance aux Génois sur Lecce, premier relégable.

Grâce à une très belle première partie de saison, Cagliari compte 41 points et ne devrait pas être menacé par la relégation. 11e, le club sarde connaît une phase retour plus difficile et glisse vers le bas. Les partenaires de Nainggolan restent sur deux nuls face à la Fiorentina et Lecce, après une défaite face à l'Atalanta. Lors des 12 derniers déplacements, Cagliari ne s'est imposé qu'à une seule reprise, et c'était sur le terrain du dernier, la SPAL. Sur une bonne dynamique, la Samp à domicile pourrait décrocher une précieuse victoire.