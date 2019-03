Pronostic Salzburg Naples : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Naples confirme à Salzbourg !

Demi-finaliste de l'Europa League la saison passée, le Red Bull Salzbourg a compromis ses chances en s'inclinant lourdement sur la pelouse du Napoli jeudi dernier (3-0). Le score ne reflète pas la physionomie du match car les Autrichiens se sont créés plusieurs opportunités et auraient mérité de marquer. Les hommes de Marco Rose ont réalisé lors des deux derniers exercices d'Europa League plusieurs exploits en renversant des situations. On se souvient du match contre la Lazio l'an passé ou cette année en 1/16e face à Bruges. Très performant à domicile, Salzbourg va devoir prendre des risques pour revenir au score.

De leur côté, les Napolitains devraient profiter de ces espaces pour se mettre à l'abri rapidement et mettre fin à la furia autrichienne. Avec Mertens, Insigne, Milik ou Callejon, le Napoli possède les joueurs pour se régaler en contres. En Ligue des Champions, les hommes d'Ancelotti ont réalisé de bonnes prestations en déplacement, notamment au Parc des Princes où ils auraient mérité de gagner (2-2) ou lors de leur courte défaite à Anfield où un nul aurait été plus juste (1-0). Largement distancé par la Juventus pour le titre en Serie A et éliminé de la Coupe d'Italie, Naples a fait de cette compétition une priorité, et le club fait logiquement partie des favoris au titre. Pour ce match, nous voyons les Napolitains profiter des espaces laissés par Salzbourg pour s'imposer comme à l'aller.