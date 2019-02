Pronostic Salzburg Bruges : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Salzburg intraitable à domicile face à Bruges !

Jusque-là invaincu cette saison, le RB Salzbourg a connu sa première défaite lors du match aller des seizièmes de finale de l’Europa League face à Bruges (2-1). Néanmoins, les Autrichiens ont bon espoir de renverser cette situation. D’une part, car ils ont marqué ce fameux but à l’extérieur et, d’autre part, car leurs résultats parlent pour eux. Comme d'habitude large leader en Autriche (15 victoires, 3 nuls et donc 0 défaites), Salzbourg a terminé en tête de son groupe de C3 en remportant toutes ses rencontres. Dans leur Red Bull Arena, les Autrichiens ont battu Leipzig, le Celtic et Rosenborg, n'encaissant qu'1 seul but sur ses 3 matcs. De plus, les hommes de Marco Rose ont atteint les demi-finales de cette compétition l'an passé en réalisant des prouesses dans leur stade, notamment contre la Lazio.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Bruges est prévenu de la difficile mission qui l’attend en Autriche. Les Belges vont tout faire pour repartir avec un nul mais s’attendent à recevoir une pression énorme des joueurs de Salzbourg. Basculé en Europa League suite à sa troisième place de groupe en Ligue des Champions, Bruges avait logiquement fini derrière Dortmund et l'Atlético, mais devant un Monaco à l'agonie. 2ème de son championnat belge, le FC Bruges semble un peu loin de Genk pour conserver son titre de champion cette saison, et reste sur un match nul accroché difficilement dans le derby face au Cercles Bruges. Sur ce match, nous voyons une formation de Salzbourg flamboyante à domicile s’imposer et filer en huitièmes.- Cliquez sur le bouton "J’en profite" situé tout en bas de la page- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(150€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Salzburg Bruges encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !