Pronostic Salzbourg Wolfsbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Salzbourg confirme face à Wolfsbourg

En progression constante depuis plusieurs saisons, le RB Salzbourg fait désormais partie des équipes présentes chaque année en Ligue des Champions. La formation autrichienne domine outrageusement son championnat national, qu’elle a remporté pour la 8fois consécutivement l’an passé. Pour lancer cette nouvelle campagne de Ligue des Champions, Salzbourg est allé chercher un point sur la pelouse du FC Séville (1-1), dans une rencontre dominée par les Autrichiens, mais au cours de laquelle Adeyemi et Sucic ont chacun manqué un penalty. Ensuite, Salzbourg a fait le taf à domicile face à Lille (2-1) grâce à un doublé de la pépite allemande Adeyemi sur penalty. Le jeune espoir s’est bien repris après son échec en Andalousie et a offert trois points précieux à sa formation. Très fort (8 buts en Bundesliga et 2 en C1), il est suivi par le Bayern. Ce succès permet à Salzbourg de prendre les commandes de ce groupe G. Au niveau national, la formation autrichienne poursuit sa domination, puisqu’elle compte 8 points d’avance sur le 2, le Sturm Graz.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Wolfsbourg a réussi une excellente saison l’an passé en finissant dans le Top 4 de Bundesliga. Les Loups se sont appuyés sur leur solidité pour décrocher un ticket pour la Ligue des Champions. Pour leur première sortie, les Allemands sont allés chercher le point du nul à Lille (0-0) dans un match marqué par l’expulsion de Brooks. Wolfsbourg a ensuite connu pareille situation lors de la réception du FC Séville avec le partage des points (1-1) et l’exclusion de Joshua Guivalogui. L’ancien Stéphanois sera par conséquent absent en Autriche. Les hommes de Mark Van Bommel ne connaissent pas la même réussite en Bundesliga où ils occupent la 6place, avec 6 points de retard sur le leader, le Bayern Munich. Les Loups sont sur une série de 3 revers consécutifs face à l’Union Berlin (2-0), le Borussia Mönchengladbach (1-3) et Hoffenheim (3-1). Solide à domicile et même globalement, et souvent sous-coté, Salzbourg pourrait s’imposer face à une équipe de Wolfsbourg pas au mieux lors des dernières semaines.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Salzbourg Wolfsbourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !