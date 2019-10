Pronostic Salzbourg Naples : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Salzbourg solide à domicile face à Naples

Le Red Bull Salzbourg est passé tout près d'un incroyable exploit lors de la journée précédente en remontant 3 buts à Liverpool. Mais un but de Salah a finalement délivré lesà Anfield (victoire finale 4-3). Lors de la 1journée, Salzbourg a tranquillement battu Genk à domicile (6-2) avec un triplé de l'attaquant norvégien Haaland. Leader de son championnat, Salzbourg veut jouer les trublions en Ligue des Champions. Connu pour être le nouvel anti-chambre de Leipzig, le club autrichien a montré tout son savoir-faire ces dernières saisons en Europa League. Très solide à domicile où le club a signé des victoires les deux saisons précédentes sur Naples, Bruges, Leipzig, la Lazio ou encore l'OM finaliste 2018, Salzbourg comptera sur le soutien de son public pour accrocher le Napoli.

De leur côté, les Italiens ont très bien lancé leur campagne en s'imposant à domicile face à Liverpool (2-0). Mais lors de leur deuxième match, la maladresse des attaquants napolitains, et celle de Milik notamment, n'a pas permis aux hommes d'Ancelotti de récolter les trois points à Genk (0-0). Eliminé lors du dernier match de poule l'an passé, Naples avait déjà peiné à l'extérieur (2 nuls à Paris et Belgrade, défaite à Liverpool). En Serie A, le Napoli est 4e et a lâché des points deux fois à Turin (défaite contre la Juventus, nul face au Torino). Les hommes d'Ancelotti paient leur inconstance. Très performant à domicile, Salzbourg semble capable de contrecarrer les plans de Naples et d'accrocher au moins un nul.