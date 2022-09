Pronostic Salzbourg Milan AC : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Le Milan en patron à Salzbourg

Salzbourg est devenu un habitué de la Ligue des Champions. Le club autrichien ultra-dominateur dans son championnat enchaine les titres et donc les qualifications en C1. L'an passé, Salzbourg a fini avec 15 points d'avance sur le Sturm Graz et s'était également illustré en Coupe d'Europe avec un huitième de finale de Ligue des Champions. Connu pour être un club qui lance de jeunes joueurs prometteurs, Salzbourg a recruté notamment le milieu stéphanois Lucas Gourna, l'ancien du Shakhtar Fernando ou le joueur de Monaco Pavlovic. Dans le sens inverse, Salzbourg a perdu des éléments importants avec le buteur allemand Adeyemi, l'américain Aaronson ou le milieu de terrain Camara parti à Monaco. Malgré un faux départ avec un revers concédé face au Sturm Graz lors de la 2journée (1-2), Salzbourg a déjà pris les commandes du championnat. Le Brésilien Fernando et le Suisse Okafor sont actuellement les deux éléments offensifs les plus en vue, tandis que le Français Gourna fait habituellement son apparition en cours de match.

Après 11 ans d'attente, le Milan AC a renoué avec le titre en Serie A en remportant le dernier Scudetto. Ce trophée est venu récompenser les excellentes prestations du club lombard depuis la prise en main de l'équipe par Pioli. En revanche, les Rossoneri avaient manqué leur campagne de Ligue des Champions en terminant en dernière position de leur groupe très relevé avec Liverpool, l'Atletico Madrid et le FC Porto. Cet été, le club milanais a effectué quelques ajustements pour renforcer son équipe avec notamment les arrivées des Belges Origi et de Ketelaere. Le Milan AC est invaincu dans ce début de saison mais a laissé des points en route face à l'Atalanta et contre Sassuolo. En revanche, les Rossoneri ont marqué les esprits le week-end dernier en s'imposant dans le derby face à l'Inter (3-2). Lors de cette rencontre spectaculaire, le Portugais de plus en plus fort Rafael Leao (2 buts) et le Français Giroud (1 réalisation) s'en sont donnés à cœur joie. Ce succès a permis au Milan de partager la tête avec le Napoli, en attendant le résultat de l'Atalanta qui joue lundi. Sûr de sa force, le club milanais devrait faire le taf en Autriche et prendre le meilleur sur Salzbourg.