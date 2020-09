Pronostic Salzbourg Maccabi Tel-Aviv : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Salzbourg fait le job face au Maccabi Tel Aviv

En s'imposant lors du match aller en Israël (1-2), le RB Salzbourg a fait un grand pas vers la qualification. Les Autrichiens avaient pourtant mal débuté en encaissant un but dans les 10 premières minutes. Les hommes de l'entraîneur américain Marsch ont passé la vitesse supérieure en seconde période pour finalement décrocher la victoire. Salzbourg a montré de bonnes choses au niveau européen lors des dernières saisons. En Autriche, les partenaires d'Ulmer dominent et occupent déjà la première place avec un sans-faute, 3 victoires en 3 journées, 10 buts inscrits pour 3 encaissés. Le Zambien Daka s'est mis en évidence avec 3 réalisations. En face, le Maccabi Tel-Aviv a remporté son championnat national et s'est par conséquent qualifié pour ces barrages de Ligue des Champions. Le club israélien a déjà disputé 3 tours à sa ptée et s'est défait successivement de Riga, de Suduva et du Dinamo Brest. Le club de l'ancien Nantais Shechter affronte un adversaire d'un tout autre niveau face à Salzbourg. Le Maccabi a manqué son départ en championnat avec un nul et une défaite. Comme à l'aller, Salzbourg devrait affirmer sa suprématie dans cette fois un match avec plus de 3 buts.