Pronostic Salzbourg Lokomotiv Moscou : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Salzbourg laisse le Lokomotiv Moscou à l'arrêt

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PasinoBet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Salzbourg Lokomotiv Moscou :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Salzbourg a participé l’an passé à la Ligue des Champions et s’était distingué en terminant 3de son groupe qui comprenait également Liverpool et le Napoli. Les Autrichiens avaient notamment réussi une très belle prestation à Anfield. Les hommes de Jesse March ont remporté une nouvelle fois leur championnat national et se sont par conséquent qualifiés pour les barrages de cette C1. Salzbourg a logiquement dominé lors de la confrontation aller-retour le club israélien du Maccabi Tel-Aviv (5-2 en cumulé) avec une belle 3-1 à la maison. En championnat, les partenaires d’Andreas Ulmer ont fait le nécessaire en remportant leurs 4 premières rencontres avec au moins deux buts d’écart. Le week-end dernier, Salzbourg s’est imposé tranquillement en Coupe d’Autriche face à St Polten (0-3). Dans cette équipe, on retrouve des éléments convoités par les grands clubs européens comme l’attaquant Daka, ou le milieu hongrois Szoboszlai, symboles de la capacité pour le club à sans cesse se régénérer malgré les départs (Haaland, Minamino et Hwang Hee-Chan pour ne parler que d'eux).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Lokomotiv Moscou était également de la partie en Ligue des Champions l’an passé. Les Russes n’avaient en revanche pas connu la même réussite que les Autrichiens, puisqu’après une victoire inaugurale face au Bayer Leverkusen, le Lokomotiv avait perdu toutes les rencontres suivantes. En championnat, les partenaires d'Aleksei Miranchuk (parti cet été à l'Atalanta) avaient subi la loi du Zenit mais ont tout de même accroché la 2place. Après 4 journées de la nouvelle Super League russe, le Lokomotiv pointe seulement à la 4place avec 3 points de retard sur le Zenit. Le club moscovite possède des éléments d’expérience comme Eder, Rybus, Krychowiak ou Smolov. Solide à domicile, Salzbourg semble en mesure de prendre le meilleur sur le Lokomotiv Moscou.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.avecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Salzbourg Lokomotiv Moscou détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !