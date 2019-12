Pronostic Salzbourg Liverpool : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Liverpool se sort du piège Salzbourg !

Dans ce groupe E de Ligue des Champions, tout est encore possible. Salzbourg, troisième, affronte le champion d'Europe, Liverpool, premier. Les Autrichiens ont toujours la possibilité de se qualifier en s'imposant face aux. Salzbourg a montré de bonnes choses lors de ces qualifications, et notamment à l'aller où, menés de 3 buts, les Autrichiens avaient su revenir au score avant de s'incliner. Mais encore une fois, Liverpool avait su s'en sortir. Offensivement, les Autrichiens sont impressionnants dans le sillage de leur jeune buteur norvégien Haaland, 8 réalisations. Poussé par son public, Salzbourg aimerait réussir l'incroyable exploit de renverser le champion d'Europe. De son côté, Liverpool continue son quasi sans-faute en Premier League (15 victoires, 1 nul). Ce week-end, les ont fait le job face à Bournemouth (0-3) et ont vu City, le double champion en titre, perdre de nouveaux points importants dans le derby mancunien. Seul Leicester réussit à suivre, à distance, le rythme effréné des. Pour ce match, Klopp peut s'appuyer sur un effectif dense qu'il fait tourner avec bonheur, expérimenté et capable de relever les challenges qui lui sont proposés. De plus, Liverpool peut compter sur un Sadio Mané exceptionnel en ce moment. Pour cette affiche, nous voyons logiquement Liverpool assumer son statut et s'imposer à Salzbourg.