Pronostic Salzbourg Celtic : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Salzbourg pour confirmer face au Celtic

Demi-finaliste de l'Europa League la saison passée, Salzbourg a réalisé une belle prestation face au RB Leipzig, s'imposant en Allemagne il y a 15 jours (2-1). Leader de leur championnat avec 7 points d'avance, les Autrichiens font de cette C3 un objectif prioritaire. Salzbourg a disputé 16 rencontres cette saison pour 14 victoires et 2 nuls (contre l'Etoile Rouge de Belgrade lors des barrages de Ligue des Champions). Les Autrichiens n'ont perdu aucun match de championnat à domicile la saison passée. L'Israélien Munas Dabbur, qui a déjà inscrit 13 buts toutes compétitions confondues, est le danger principal de cette équipe qui se présentera ce jeudi soir un effectif quasiment au complet.Alors que le Celtic de Glasgow règne sur l'Ecosse depuis de nombreuses années, cette saison voit cette hégémonie mise en péril. Distancés de 6 points par Hearts of Midlothian, les hommes de Rodgers se sont également inclinés lors des barrages de Ligue des Champions face à l'AEK Athènes. Sur 9 déplacements effectués cette saison, les Ecossais n'en ont remporté que trois (et aucun sur la scène européenne). Pour leur premier match d'Europa League, ils ont dominé les Norvégiens de Rosenborg à domicile sur la plus petite des marges (1-0), avec un but inscrit à la 87e minute. Souverain à la maison, Salzbourg peut s'imposer face à un Celtic irrégulier.