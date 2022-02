Pronostic Salzbourg Bayern Munich : Analyse, pronos et cotes doublées sur le 8e aller de Ligue des champions

Le Bayern logiquement à Salzbourg

Progressivement, Salzbourg s’installe sur l’échiquier européen. Après avoir connu des parcours intéressants en Ligue Europa, le club autrichien confirme en Ligue des champions. Cette saison, Salzbourg a profité d’un groupe ouvert pour décrocher sa place pour les 8de finale. En effet, les Autrichiens ont fini en 2position derrière le champion de France en titre, le LOSC, mais aussi devant Séville et Wolfsbourg. Pour accrocher sa place parmi les 16 meilleures équipes européennes, Salzbourg a remporté un match décisif face au FC Séville (1-0) remporté sur une réalisation d’Okafor, parfaitement servi par la pépite Adeyemi. L’international allemand est le meilleur buteur de son équipe en championnat avec 14 réalisations en championnat et 4 en Ligue des Chammpionné. Le week-end passé, les protégés de Matthias Jaissle ont dominé le Rapid Vienne (1-2) et sont comme souvent largement en tête du championnat autrichien, avec 14 points de plus que Wolfsberger. La saison passé, la formation autrichienne avait affronté à 2 reprises l’équipe bavaroise en phase de poules pour deux lourdes défaites (2-6 et 3-1).chezen misant sur le 1N2 de ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Vainqueur de la Ligue des champions en 2020, le Bayern avait vu son parcours s’arrêter en quart l’an passé face au PSG. Déterminé à reconquérir ce titre, le club bavarois devrait se mettre en mode européen. En effet, les Bavarois ont réalisé un parcours parfait lors de la phase de poules avec 6 victoires en autant de matchs, et une différence de but impressionnante(22 buts inscrits pour 3 encaissés). Facile leader en Bundesliga, le Bayern a connu quelques performances décevantes ces dernières semaines. Battu par sa bête noire le Borussia Mönchengladbach (1-2), la formation bavaroise a ensuite retrouvé son mordant face à Cologne (4-0), le Hertha Berlin (1-4) et Leipzig (3-2). Le week-end passé, les hommes de Nagelsmann ont parfaitement lancé leur match face au promu Bochum avec l’ouverture du score de Lewandowski (26 buts en Bundesliga et 9 en C1 déjà cette saison). La suite fut moins glorieuse avec un gros passage à vide qui a permis au VFL de décrocher une victoire de prestige. Pour ce déplacement à Salzbourg, Nagelsmann ne devrait pas pouvoir compter sur Alphonso Davies, Goretzka ou Musiala, mais pourra s’appuyer sur ses le cadres Lewandowski, Kimmich, Müller, et les Français Hernández, Tolisso, Pavard et Coman. Le Bayern se déplace pour frapper fort et ne devrait pas connaître de problèmes pour se défaire d’une équipe de Salzbourg qui paraît tout de même limité à ce stade de la compétition.- Remplissez votre formulaire avec l'offre "Cote doublée".- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire du Bayern et gagnez- La cote du match nul et celle de Salzbourg sont également doublées si vous ne voyez pas le Bayern gagner. (Vous pouvez miser 50€ maximum sur une cote doublée de votre choix ou sur un combiné.)- Remplissez votre formulaire avec l'offre "Cote doublée".- Misez par exemple votre 1pari de 50€ ce MyMatch pour tentez de gagneravecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de Monacoavecavecavecavec► Profitez des cotes doublées proposées par Winamax sur tous les 8es de finale aller de C1 mardi et mercredi :Retrouvez le Pronostic Salzbourg Bayern Munich encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !