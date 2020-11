Pronostic Salzbourg Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

La cadence infernale du Bayern Munich face à Salzbourg

Le RB Salzbourg fait partie des nouvelles formations qui s'installent sur la scène européenne. Les Autrichiens, devenu un club filiale de Leipzig, sont connus pour lancer de jeunes talents, à l'image de Minamino, Haaland ou Kwan qui ont explosé l'an passé, et qui évoluent désormais dans des grandes écuries européennes. En Ligue des champions, Salzbourg se montre intéressant pour l'instant avec un nul obtenu à domicile face au Lokomotiv Moscou (2-2). Puis, les partenaires de Daka ont fait peur à l'Atlético Madrid au Wanda Metropolitano malgré la défaite (3-2). Le joueur à suivre du côté de Salzbourg est le milieu hongrois, Dominik Szoboszlai, auteur de 2 buts depuis le début de la compétition. Les hommes de Jesse Marsch ont déjà pris les commandes de leur championnat, avec deux points d'avance sur le Rapid Vienne. Auteur d'un sans-faute, Salzbourg a surclassé le club du Tirol (5-0) le week-end dernier.

Champion d'Europe en titre, le Bayern tourne à plein régime depuis le début de l'année civile 2020. Les Bavarois sortent d'une saison extraordinaire où ils ont signé un superbe triplé avec la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Ligue des Champions. Les hommes de Flick sont repartis sur le même rythme, avec une très large victoire à l'Allianz Arena face à l'Atlético (4-0), qui est sur le papier l'adversaire le plus solide du groupe, avant d'aller s'imposer chez le Lokomotiv Moscou la semaine passée. En Bundesliga, le Bayern a repris les commandes du championnat ce week-end grâce à la défaite de Leipzig à Gladbach', et ses 3 derniers succès dont celui à Cologne ce week-end (1-2). En pleine bourre, le Bayern devrait s'imposer en Autriche et faire un grand pas vers la qualification pour les huitièmes.