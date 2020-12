Pronostic Salzbourg Atlético Madrid : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

L’Atlético Madrid fait le job à Salzbourg !

L'opposition entre Salzbourg et l'Atlético Madrid va révéler le deuxième qualifié du groupe A pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Autrichiens possèdent actuellement 4 points au compteur et sont dans l'obligation de s'imposer pour valider leur ticket. Salzbourg a perdu ses 2 matchs face au Bayern et le match aller face à l'Atlético. En revanche, les joueurs de Jesse Marsch ont pris 4 points sur 6 possibles face au Lokomotiv Moscou, ce qui leur permet de disputer cette rencontre décisive. En championnat, le club autrichien s'est incliné ce week-end face à l'Admira et a par la même perdu sa première place au classement au profit de LASK. Salzbourg possède de jeunes joueurs prometteurs comme Berisha, Szoboszlai ou Koita.

En face, l'Atlético peut s'en vouloir d'avoir arrêté de jouer face au Bayern lors de la précédente journée. En effet, les Colchoneros ont affronté une équipe bavaroise fortement remaniée et ont ouvert le score par le désormais inévitable Joao Felix. Les Matelassiers ont ensuite eu plusieurs opportunités d'accentuer leur avance mais ont pêché dans le dernier geste. Les hommes de Simeone ont voulu gérer la fin de match mais se sont faits surprendre par les Allemands en fin de rencontre (1-1). Alors qu'un succès aurait qualifié l'Atletico pour les huitièmes de finale, le club espagnol doit désormais disputer une rencontre déterminante face à une formation de Salzbourg surmotivée. Néanmoins, le club madrilène est en confiance et a l'expérience de ce genre de rendez-vous. L'an passé, les Rojiblancos étaient à peu près dans la même situation et avait gagné son match de la dernière journée face au Lokomotiv Moscou avant de réussir l'exploit d'aller s'imposer à Anfield en huitième de finale retour. De plus, Simeone a récupéré Luis Suarez et a vu Thomas Lemar réaliser son meilleur match depuis bien longtemps lors du succès face à Valladolid (2-0). Leader de la Liga, l'Atlético devrait assumer son statut et s'imposer à Salzbourg.