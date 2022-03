Pronostic Salvador Costa Rica : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

Le Costa Rica se donne une chance face au Salvador

de cette poule CONCACAF, le Salvador est d'ores et déjà éliminé de la course au Qatar. Les Salvadoriens ne joueront pas leur deuxième Coupe du Monde après 2022, la faute à une seconde partie d'éliminatoires chaotique. En effet, le Salvador a perdu 3 de ses 5 derniers matchs, pour 1 victoires face à la lanterne rouge hondurienne et 1 nul jeudi chez la Jamaïque avant-dernière (1-1).

Vainqueur du Canada, le leader de cette poule, dans la nuit de jeudi à vendredi à domicile (1-0), chez le Costa Rica de Keylor Navas s'est donné une chance de voir le Qatar en fin d'année, comme il avait vu la Russe en 2018. En effet, les Costaricains sont 4 et barragistes à deux journées de la fin, une place qu'ils ont récupéré grâce à cette victoire face aux Canadiens. Après un début d'éliminatoires chaotique, ça va mieux pour le Costa Rica qui a remporté 4 de ses 5 derniers matchs, pour 1 nul face obtenu au Mexique, 3 de cette poule. En forme, les Costaricains devraient continuer leur moisson face à un Salvador déjà éliminé.