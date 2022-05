Pronostic Salernitana Venise : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Salernitana poursuit son incroyable dynamique face à Venise

Alors que beaucoup pensaient que la Salernitana était condamnée à descendre, lesont opéré une sacrée remontée et peuvent toujours croire au maintien. En effet, les partenaires de Ribéry viennent de remporter trois matchs consécutifs face à la Sampdoria (1-2), l'Udinese (0-1) et contre la Fiorentina (2-1), avant d'aller chercher un bon point lundi à Bergame face à l'Atalanta (1-1). Cette bonne série a permis à la Salernitana de revenir à 2 points du premier non relégable Cagliari, et de pouvoir donc sortir de la zone rouge ce jeudi soir en cas de victoire dans ce match en retard face à la lanterne rouge. En effet, Venise est bon dernier de cette Serie A. Promu comme la Salernitana cette saison, le club vénitien vit pour l'instant un exercice contraire à son adversaire du jour. Après une bonne première partie de saison, Venezia a sombré et reste même sur 9 défaites consécutives. La semaine passée, les coéquipiers de Nani et Cuisance ont fait un bon match à Turin mais ils ont tout de même cédé face à la Juventus (2-1). A 6 points de Cagliari et à 4 de la Salernitana, Venise a quasiment dit adieu à ses espoirs de maintien, alors que les coéquipiers de Ribéry semblent bien partis pour sortir de la zone rouge. Meilleurs buteurs de la Salernitana, Djuric (5 buts dont plusieurs assez récents à domicile) et Bonazzoli (8 buts), pourraient débuter ensemble devant.