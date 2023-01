Pronostic Salernitana Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Naples enchaîne contre la Salernitana

Sauvée in extremis l’an passé grâce à une fin de saison canon, la Salernitana se trouve en 16position avec 9 unités d’avance sur Vérone premier relégable. L’ancienne formation de Franck Ribéry avait réalisé un départ correct, en ne concédant qu’une seule défaite lors des 6 premières journées. Par la suite, la Salernitana s’est montrée irrégulière mais a décroché 3 victoires importantes au cœur de l’automne face à Vérone (2-1), la Spezia (1-0) et la Lazio (1-3). En revanche, lesvivent un moment difficile avec 5 journées consécutives sans la moindre victoire. Depuis la reprise, la Salernitana a accroché le Torino à Turin (1-1) mais a été battue par le Milan AC (1-2) et surtout par l’Atalanta Bergame. Lors de cette dernière rencontre, les Granatas ont pris le bouillon, en encaissant une déculottée (8-2) qui avait causé le départ de l'entraîneur Davide Nicola avant que celui-ci ne soit rappelé sur l'insistance des joueurs. Cette formation s’appuie pourtant sur d'excellents éléments comme le portier mexicain Ochoa, les défenseurs Fazio, Daniliuc, Bronn, les milieux Candreva et Vilhena et un très bon duo d'attaqu composé par Dia et Piatek.(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Napoli réalise une superbe saison qui lui permet de caracoler en tête de la Serie A avec pas moins de 9 points d’avance sur son premier poursuivant, le Milan AC. Pour son match de reprise, le club napolitain s’est fait surprendre à Giuseppe-Meazza par l’Inter (1-0). Depuis ce revers, les hommes de Spalletti sont repartis de l’avant en dominant notamment la Sampdoria (0-2) et surtout la Juventus (5-1) au stade Diego Armando Maradona. Lors de ce choc, les Partenopei ont frappé un grand coup et ont certainement marqué la concurrence. En milieu de semaine, la formation napolitaine s’est inclinée en Coppa Italia face à la Cremonese (2-2, défaite aux tab). Cette défaite est certainement un mal pour un bien, puisque le Napoli peut désormais se focaliser sur ses 2 principaux objectifs que sont la Serie A et la Ligue des Champions. Pour affronter la Salernitana, Spalletti devrait faire appel à son équipe type avec les Osimhen (12 buts en 14 matchs de Serie A), Kim, Anguissa, Di Lorenzo ou Kvaratskhelia, qui devraient réintégrer le XI après avoir été préservé en Coupe d’Italie. Supérieur à son adversaire, Naples ne devrait pas rencontrer de difficultés pour venir à bout d’une Salernitana dans le dur.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(336€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(348€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Salernitana Napoli détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !