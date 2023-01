Pronostic Salernitana Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan redémarre bien chez la Salernitana

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Salernitana Milan AC :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu la saison passée, la Salernitana avait su arracher son maintien. Cette saison l'objectif est le même pour les Granata qui sont 12du classement. Grâce à sa bonne première partie d'exercice, le club de Salerne compte 10 unités d'avance sur la zone rouge mais il n'a en revanche pris qu'un point sur les 3 dernières journées avant la coupure due à la Coupe du Monde. Après un nul concédé à domicile contre le premier relégable Cremonese (2-2), la Salernitana avait perdu chez la Fiorentina (2-1) et à Monza (3-0).chez⇒ ⇒⇐ ⇐Champion d'Italie en titre, le Milan AC vise évidemment le doublé mais doit courir après un Napoli extraordinaire. 2de Serie A à 8 points du leader napolitain, le club lombard n'a plus de temps à perdre s'il veut garder la couronne. A l'inverse de la Salernitana, le Milan AC avait su prendre 7 points sur 9 possibles sur les 3 dernières journées, avec 2 victoires à domicile contre La Spezia et la Fiorentina à domicile (2-1 à chaque fois) pour un nul entretemps chez la Cremonese (0-0). Avec un Giroud ayant repris l'entraînement tard, et un Zlatan toujours en phase de reprise, Rafael Leao (6 buts) pourrait se montrer, d'autant que le Portugais a dû sortir frustré d'un Mondial où il a très peu joué malgré un but marqué dès le premier match en tant que remplaçant.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(286€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(480€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Salernitana Milan AC détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !