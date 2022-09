Pronostic Salernitana Lecce : analyse, cotes et pronos du match de Serie A

La Salernitana confirme face à Lecce

En grande difficulté une grande partie de la saison dernière, la Salernitana a obtenu son maintien grâce à une excellente fin d'exercice. Le club de Franck Ribéry (blessé en ce début de saison) s'est montré très actif lors du mercato pour renforcer son effectif. Le club de la ville de Salerne a notamment attiré des joueurs d'expérience comme les Candreva, Vilhena, ou Piatek, et des anciens de L1 tels que Bronn, Daniliuc et Dia. Depuis la reprise de la Serie A, la Salernitana ne s'est inclinée que lors de la 1journée face à la Roma (1-0). Suite à ce revers, les hommes de Nicola sont restés invaincus avec 4 nuls et un succès obtenu face à la Sampdoria. Le week-end dernier, la Salernitana a confirmé son excellente entame en signant un excellent match nul sur la pelouse de la Juventus (2-2) avec un but de l'attaquant polonais Piatek (buteur pour son 2match seulement) sur penalty.

De son côté, Lecce a remporté le dernier championnat de Serie B et a donc retrouvé l'élite du foot italien. La formation entraînée par Baroni a connu un départ compliqué avec deux revers d'entrée face à l'Inter et Sassuolo. Depuis, les Giallorossi ont un peu redressé la tête avec 3 matchs nuls face à Empoli, le Napoli et le week-end dernier contre un autre promu, la lanterne rouge Monza (1-1). A la recherche de son premier succès, Lecce s'attend à souffrir face à une formation de la Salernitana en forme. Au sein de l'effectif de Lecce, on retrouve notamment l'ancien toulousain Blin. A domicile et boosté par son nul face à la Juventus, la Salernitana devrai être en mesure de s'imposer face à une formation de Lecce qui n'a toujours pas gagné le moindre match et qui se classe 17(Salernitana 10).