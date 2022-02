Pronostic Salernitana La Spezia : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Spezia confirme face à la Salernitana

Dernière de Serie A, la Salernitana accuse à l'orée de cette journée 8 points de retard sur Venise, première formation non relégable. Les partenaires de Franck Ribéry avaient retrouvé espoir en s'imposant sur la pelouse de Vérone (1-2) début janvier. Ce succès est resté sans lendemain pour la Salernitana qui a perdu ensuite largement face à la Lazio (0-3) et Naples (4-1). Il s'agit d'ailleurs de la seule victoire lors des 12 dernières journées de Serie A (10 défaites, 1 nul et 1 victoire sur cette période). A domicile, la lanterne rouge n'a pris des points qu'à deux reprises (1 victoire, 1 nul et 8 défaites) et n'a été en mesure d'inscrire que 5 buts.

De son côté, la Spezia est l'une des équipes en forme de la Serie A. En effet, les hommes de Thiago Motta viennent de remporter leurs 3 dernières journées de championnat face au Genoa (1-0), contre le Milan AC (1-2) et la Sampdoria (1-0) grâce notamment à ses attaquants Verde et Gyasi (4 buts chacun cette saison). Cette bonne passe a permis à la Spezia de grimper à la 14place avec 8 points d'avance sur le premier relégable, Cagliari. Cette excellente dynamique a également permis à Thiago Motta de décrocher le titre d'entraîneur du mois en Serie A. Sur sa lancée, la Spezia devrait dominer la Salernitana.