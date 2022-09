Pronostic Salernitana Empoli : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Pas de vainqueur entre la Salernitana et Empoli

Maintenue grâce à sa 17place en Serie A l'an passé, la Salernitana a brillé lors des derniers instants de la saison pour s'extirper in extremis hors de la zone rouge. Cette année, les coéquipiers de Franck Ribéry réalisent pour le moment une entame de saison tout à fait honorable avec 5 points engrangés lors des 4 premières journées. S'ils ont été défaits d'entrée par la Roma (0-1), ils conservent leur invincibilité depuis. Accrochés par l'Udinese, ils ont largement pris le dessus à domicile sur la Sampdoria le week-end dernier (4-0) avant de partager à nouveau les points à Bologne cette semaine (1-1). La Salernitana a réussi un recrutement estival intéressant en attirant l'ancien Rémois Dia, l'expérimenté Candreva, le Niçois Daniluc, le Lillois Bradaric ou le batave Vilhena.

Pour son retour au sein de l'élite l'an passé, Empoli n'a finalement pas tant tremblé que ça pour se maintenir. Effectivement, les promus ont pu prendre la 14place du classement avec une avance très confortable de 11 points sur le premier relégué. Pour le moment, les choses ne sont pas si évidentes que ça pour cette équipe. Les coéquipiers de l'ancien Toulousain Akpa-Akpro ont en effet été battus d'entrée par la Spezia (1-0) avant d'aligner 3 matchs nuls consécutifs face à la Fiorentina (0-0), à Lecce (1-1) et face à l'Hellas Vérone cette semaine (1-1). Dans cette équipe, on retrouve l'expérimenté Miguel Veloso et les français Tameze et Henry. Entre deux équipes qui sont habituées à partager les points en ce début de saison, cette rencontre pourrait s'achever sur un score de parité.