Pronostic Saint-Etienne Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Saint-Etienne remporte le match de la peur face à Troyes

Profitez de 200€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 200€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Saint-Etienne Troyes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 29journée de Ligue 1 débute vendredi par une affiche importante pour le maintien entre l’AS Saint-Etienne et Troyes. Les Verts, largués en début d’année, ont effectué une très belle remontée mais se retrouvent à nouveau dans la zone de relégation avec la 18place du classement, les hommes de Dupraz sont cependant toujours dans le coup pour se maintenir puisqu’ils n’accusent que 3 points de retard sur le 14, Angers. De plus, les Verts sont sur une excellente dynamique puisqu’ils n’ont perdu qu’une seule fois lors des 7 dernières journées de Ligue 1, et c'était face au leader parisien. Depuis cette défaite, Sainté a remporté un match crucial face au FC Metz (1-0) et est allé prendre un bon point sur la pelouse de Lille (0-0) le week-end dernier. Bien en place, les partenaires de Khazri ont parfaitement contenu les rares velléités nordistes. Pour la seconde fois consécutive, les Verts ont su garder leur cage inviolée. Dupraz va pouvoir compter sur le retour de Mangala (suspendu face à Lille), mais aussi sur son capitaine Khazri, meilleur buteur du club (9 réalisations), ou sur un Bouanga retrouvé depuis quelques rencontres (2 buts sur les 3 derniers matchs).chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Troyes n’arrive pas en victime à Geoffroy-Guichard et vient chercher un résultat dans le Forez. En effet, les Troyens sont également sur une bonne série de résultats puisqu’ils sont invaincus lors des 3 dernières journées au cours desquelles ils ont battu Bordeaux (2-0) et Nantes (1-0), pour un nul convaincant face à Marseille (1-1). Cette excellente dynamique a permis à Troyes de remonter à la 15place avec 2 points d’avance sur le 1relégable, qui n’est autre que l’AS Saint-Etienne. Avant cela, l’ESTAC avait connu un passage compliqué avec une seule victoire en 9 journées. Dans une Ligue 1 où la lutte pour le maintien est intense, ce choc entre les Verts et les Troyens s’annonce important pour la suite de la saison. Poussé par son public et en confiance suite à de bons résultats, l’ASSE et son effectif supérieur sur le papier à celui des Troyes devraient trouver la faille et remonter au classement sur son adversaire du jour.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne Troyes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !