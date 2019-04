Pronostic Saint-Étienne Toulouse : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Saint-Étienne sur sa lancée face à Toulouse !

À cinq journées de la fin, Saint-Étienne est sur une excellente dynamique. Restant sur 5 matchs sans défaite (4 victoires pour 1 nul), les Verts possèdent le meilleur bilan de L1 et également la meilleure attaque (près de 3 buts de moyenne par match). Cette bonne série, combinée aux contre-performances des adversaires, permet aux hommes de Gasset d'être toujours en course pour le podium de L1. De plus, les joueurs du Forez ont un calendrier favorable avec 3 réceptions et 2 déplacements, face à des formations évoluant au-delà de la 5place. Dimanche dernier, les Verts ont ramené un précieux succès de Champagne face à un adversaire direct Reims (2-0). En plus d'avoir un effectif bien encadré par Ruffier, Debuchy et Khazri, Gasset fait appel à de jeunes joueurs qui répondent présents, à l'image de Nordin et Saliba qui sont très bons dans cette dernière ligne droite.

Les Stéphanois sont opposés à une formation toulousaine, qui a un œil sur les résultats des équipes du bas de classement. En effet, les Pitchounes stagnent tandis que les relégables reverdissent. Avec 8 points d'avance à 5 journées de la fin pour Toulouse, le maintien est pratiquement acquis. Les hommes de Casanova sont sur une mauvaise série hors de leurs bases avec 6 matchs sans succès : 5 défaites pour 1 nul. Logiquement, des Verts en pleine forme et motivés devraient s'imposer à domicile face au TFC.