Pronostic Saint-Étienne Strasbourg : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts des deux côtés entre Saint-Étienne et Strasbourg

Le revers concédé à Rennes dimanche (3-0) a confirmé la baisse de régime des Verts depuis le derby perdu face à Lyon. Sans victoire depuis 4 matchs, les Stéphanois ont pourtant livré une prestation correcte au Roazhon Park. Remonté contre les décisions arbitrales en Bretagne, le coach Gasset a été expulsé, tout comme Romain Hamouma. En revanche, Sainté va enregistrer les retours de Wahbi Khazri et Yann Mvila qui ont purgé leur match de suspension. Le Tunisien réalise une excellente saison (12 réalisations) et est l'atout offensif majeur des Verts. Mvila, de son côté, est le "patron" du milieu stéphanois et devrait évoluer avec Ait-Bennasser, arrivé de Monaco à l'intersaison. Euphorique depuis le début de l'année 2019, Strasbourg a connu une grosse désillusion face à Angers (2-1). Dans ce début d'année très chargé pour les Alsaciens, un manque de fraîcheur pourrait se faire ressentir. À l'aller, les Verts avaient arraché à dix un nul dans les dernières minutes dans un match avec des buts de part et d'autre (1-1). Avec Ludovic Ajorque, Mothiba, Grandsir ou Da Costa, le RCS a des atouts à faire valoir en attaque. Pour ce match entre deux formations joueuses (respectivement 3e et 8e attaques de L1 avec un match en retard), nous voyons des buts de chaque côté.