Pronostic Saint-Etienne Strasbourg : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un match avec des buts entre Saint-Etienne et Strasbourg !

Très belle affiche de Ligue 1 ce dimanche entre le 4, l'AS Saint Etienne, et le 5, le RC Strasbourg. Mercredi, les joueurs du Forez ont obtenu le nul (1-1) dans un match pesant à la Beaujoire, marqué par l'hommage à Emiliano Sala. Les Verts ont ainsi mis fin à une série de deux défaites consécutives, marqué par de nombreux buts (6-2 contre Dijon et 1-2 face à Lyon). Les Verts vont être motivés pour repartir de l'avant et retrouver le goût de la victoire à Geoffroy-Guichard. Saint-Etienne affronte une formation de Strasbourg euphorique, qui vient de se qualifier pour la finale de la Coupe de la Ligue (victoire 3-2 face à Bordeaux). Les Alsaciens ont remporté 8 de leurs 9 derniers matchs,et leur unique faux pas est survenu au Parc des Princes en Coupe de France face au PSG. Privé de Jonas Martin, Thierry Laurey peut s'appuyer sur un Ludovic Ajorque en feu, et un Kenny Lala qui se positionne comme un candidat sérieux à l'équipe de France. Pour ce match entre deux formations joueuses présentes dans le top 5 des meilleures attaques de L1, nous voyons des buts de chaque côté.