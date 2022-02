Pronostic Saint-Etienne Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Saint-Etienne sur sa lancée face à Strasbourg

Au fond du trou avant la trêve hivernale, l'AS Saint Etienne retrouve espoir dans le cadre du maintien. En effet, les joueurs du Forez occupaient la place de lanterne rouge depuis de nombreuses semaines et accusaient même quelques points de retard par rapport à leurs adversaires. Arrivé à la rescousse, Pascal Dupraz a pu s'appuyer sur un recrutement conséquent puisque les Mangala, Sacko, Sako, Gnagnon, Bernardoni, Thioub ou Crivelli ont tous rejoint l'effectif des Verts cet hiver. Les Stéphanois ont profité d'un match en retard face à Angers (0-1) fin janvier pour rallumer la flamme. Ensuite, les joueurs du Forez ont réalisé une très belle prestation à domicile face à Montpellier (3-1) en renversant les Héraultais lors des 10 dernières minutes dans un Chaudron en ébullition. Lors de la dernière journée, l'ASSE a également réussi une miniau Gabriel Montpied face à Clermont (1-2). Mené par les Clermontois, le club stéphanois a une nouvelle fois fait preuve d'un très bon état d'esprit pour aller chercher la victoire dans les dernières minutes grâce à Camara et Kolodziejczak. Contrairement à la première partie de saison où malgré des prestations intéressantes, la réussite fuyait les Verts, tout va dans le sens des hommes de Dupraz depuis quelques rencontres. De plus, l'entraîneur stéphanois peut compter sur un effectif quasiment au complet puisque seul Crivelli est bloqué à l'infirmerie.

De son côté, le Racing Club de Strasbourg est l'une des agréables surprises de la saison en Ligue 1. Les hommes de Julian Stephan coiffent sur le poteau des écuries comme Rennes, Monaco ou Lyon pour la 4e place qualificative pour une compétition européenne. Mis sous pression par ces formations, le club alsacien ne rompt pas et l'a démontré de nouveau le week-end dernier en s'imposant à Angers (0-1) grâce à une superbe reprise de Kevin Gameiro. Strasbourg dispose d'une puissance offensive impressionnante avec les Ajorque, Gameiro et Diallo, qui pourrait faire mal à la défense stéphanoise loin d'être irréprochable. Les Strasbourgeois sont en forme avec 5 victoires lors des 6 dernières journées, seul Bordeaux a réussi à prendre le dessus sur le Racing. Cette opposition entre deux équipes en forme mais qui luttent pour des objectifs totalement différents devrait nous offrir une rencontre agréable avec des équipes. Poussé par son public et revigoré par les derniers résultats, Sainté se doit d'accrocher des points face à Strasbourg avant un difficile déplacement au Parc des Princes lors de la journée suivante.