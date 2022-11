Pronostic Saint-Etienne Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne se reprend face à Rodez

Amputé de 3 points suite aux incidents survenus en fin de match contre Auxerre lors des playoffs d'accession, Saint-Etienne a toujours cherché à sortir de la zone de relégation. Après 14 journées disputées, les Stéphanois sont bien loin de leurs objectifs initiaux puisqu'ils sont avant-derniers de Ligue 2. La bande à Laurent Batlles souffre et n'arrive pas à créer une dynamique de résultats qui lui permettrait de s'extirper de cette situation délicate. Depuis le début de saison, la défense de l'ASSE est le gros point faible de l'équipe. En effet, avec 26 buts encaissés, Sainté possède la pire défense du championnat. Offensivement, les Stéphanois proposent de bonnes choses avec la 3meilleure attaque de Ligue 2. Le match du week-end dernier face à Metz est significatif des forces et faiblesses de l'équipe stéphanoise. Perméables défensivement, les Verts ont encaissé 3 buts qui ont ruiné leurs efforts offensifs (défaite 3-2). Lors de cette rencontre, Anthony Briançon était absent et a énormément manqué. Le capitaine stéphanois semblait avoir retrouvé le rythme lors des dernières rencontres et était l'un des hommes forts de la défense. Arrivé cet été de Troyes, Giraudon est quant à lui très décevant. Récemment battu par Rodez lors de la séance de tirs aux buts en Coupe de France, Saint-Etienne veut prendre sa revanche face à un adversaire direct pour le maintien.

En face, Rodez se trouve seulement en 18position avec un seul point d'avance sur l'ASSE. Suite aux mauvais résultats du club, les dirigeants ont décidé de se séparer de Laurent Peyrelade qui avait pourtant permis au club d'accéder en Ligue 2 et de se maintenir lors des 2 derniers exercices. Lors des 9 dernières journées de championnat, Rodez n'a remporté qu'une seule rencontre de Ligue 2 sur la pelouse du Paris FC (1-2). Le club ruthénois reste sur deux revers sans marquer en championnat face à Caen (2-0) et Grenoble (0-1). En revanche, les Aveyronnais avaient battu les Verts en Coupe de France lors de la séance de tirs aux buts. Lors des 3 derniers matchs, Rodez n'est pas parvenu à inscrire le moindre but, ce qui devrait légèrement rassurer la défense stéphanoise. Porté par son attaque et le retour de Krasso, Saint-Etienne devrait s'imposer dans cette rencontre cruciale pour le maintien.