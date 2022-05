Pronostic Saint-Etienne Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims ne perd pas face à Saint-Etienne

Comme lors de son déplacement à Lorient, où l'AS Saint-Etienne avait mené de deux buts avant de couler, les Verts ont réédité ce type de prestation face à Nice. En tête à la pause (2-0), les Stéphanois ont chuté en seconde période (défaite 4-2) et se retrouvent désormais sous la pression du FC Metz pour la place de barragiste. Offensivement, Sainté possède quelques atouts à faire valoir mais la défense est catastrophique. En effet, entre un Bernardoni guère décisif et des Moukoudi ou Mangala loin d'être irréprochables, l'ASSE débute ces rencontres en étant quasiment certain d'encaisser un but. Lors des deux dernières journées, les hommes de Dupraz n'auront pas des matchs faciles avec cette réception de Reims et un déplacement face au Football Club de Nantes. De plus, le club du Forez ne pourra pas compter sur sa force, à savoir son public. En effet, malgré une tentative de recours devant le CNOSF, cette rencontre de samedi se déroulera à huis clos. La seule note positive vient de l'effectif où Dupraz dispose d'un groupe au complet puisque Khazri et Gourna ont purgé leurs suspensions tandis que Sacko pourrait être prêt. De son côté, le Stade de Reims ne joue plus rien lors de cette dernière ligne droite. Les hommes d'Oscar Garcia, qui avait connu une expérience compliquée à Saint-Etienne, sont assurés de rester en Ligue 1. Les Rémois jouent le jeu et ont posé de très gros problèmes à Lens (1-2) le week-end dernier. Avant cela, les Champenois étaient allés s'imposer à Lorient (1-2) et avaient également livré une excellente prestation face à Marseille malgré une courte défaite (0-1). Lors du revers concédé contre Lens, Garcia a récupéré sa pépite Ekitike (9 buts) qui pourrait cette fois débuter d'entrée. Equipe très solide, Reims pourrait refroidir l'ardeur des Stéphanois en accrochant au moins un nul dans un Geoffroy Guichard qui va sonner le creux.