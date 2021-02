Pronostic Saint-Etienne Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Saint-Etienne confirme face à Reims

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Saint-Etienne - Reims :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans une Ligue 1 plus ouverte que jamais, et avec 13 journées à disputer, tout semble possible à tous les niveaux. Ce Saint-Etienne – Reims pourrait offrir à son vainqueur un bol d’air en vue du maintien. Les deux formations comptent le même nombre de points, avec 7 unités d’avance sur le premier relégable, Nantes. Stéphanois et Rémois luttent depuis de nombreuses journées pour se maintenir. Les joueurs du Forez ont connu un passage catastrophique au cœur de l’automne avec 7 défaites de rang. Les Verts ont ensuite montré des signes d’amélioration en enchaînant 7 matchs sans la moindre défaite, mais en accumulant des matchs nuls qui ne leur ont pas permis de progresser au classement. Cette bonne série s’est arrêtée lors du match aller, joué début janvier, pendant lesques les Stéphanois ont été punis par l’efficacité rémoise (3-1) et notamment celle de Boulaye Dia. Alors touché durement par le Covid, le club forézien n’avait pas pu défendre pleinement ses chances face à Strasbourg et Lyon, mais s’est bien rattrapé par la suite. En effet, les hommes de Puel viennent de prendre 10 points sur 12 possibles lors des 4 dernières journées (3 victoires, 1 nul) et se sont donnés de l’air par rapport à la relégation.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De plus, l’ASSE a envoyé de nombreux signaux positifs en signant 3 clean sheet (lors des 4 dernières journées), avec l’apport non négligeable de Pape Cissé (défenseur central prêté par l'Olympiakos) et le retour important de Debuchy. Offensivement, Puel déplore l’absence de Romain Hamouma mais a vu Bouanga et Khazri réaliser un très bon match à Rennes dimanche dernier (0-2). De son côté, si le Stade de Reims était dans une excellente dynamique lorsqu’il avait dominé Saint-Etienne, il est depuis retombé dans ses travers. En effet, le club champenois reste sur 3 journées sans la moindre victoire avec deux nuls face à Angers et Lens, pour une défaite à Lorient. Les hommes de David Guion ont été plutôt heureux de prendre un point samedi dernier à domicile face aux Sang et Or, qui ont largement dominé leur duel (1-1). Sur une excellente série en Ligue 1 et avec le retour de la réussite, Saint Etienne semble être en mesure d’accrocher une précieuse victoire dans l’optique du maintien à domicile face à Reims.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’Arsenalavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€Retrouvez le Pronostic Saint-Etienne - Reims encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !