Pronostic Saint-Etienne PSG : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un PSG retrouvé s’impose à St Etienne !

L’affiche de clôture de la 18journée de Ligue 1 met aux prises l’AS Saint-Etienne au Paris Saint-Germain ce dimanche soir. Les Verts sont 8du championnat et ont connu une très belle dynamique depuis l’arrivée de Claude Puel. Cependant, les Stéphanois restent sur deux défaites en déplacement face à Rennes et Reims, auxquelles on peut ajouter le revers en Europa League face à Wolfsbourg (1-0). A défaut de s’imposer, les Verts perdent peu à Geoffroy-Guichard et seul Metz est reparti avec les 3 points. Puel s’est appuyé sur de jeunes joueurs depuis qu’il est arrivé et sera une nouvelle fois obligé de piocher dans son vivier de talent puisque Hamouma et Aholou ont rechuté et se sont rajoutés à la liste des indisponibles.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le PSG balbutiait son football ces dernières semaines. Menés à la mi-temps à La Mosson, les Parisiens se sont réveillés et se sont finalement imposés contre Montpellier (3-1). En Ligue des Champions, les hommes de Tuchel ont étrillé Galatasaray (5-0). Un joueur s’est montré très inspiré, Neymar. Le Brésilien retrouve son meilleur niveau et a été omniprésent face aux Turcs. Comme un symbole, il a offert un penalty à Cavani, pour redorer son image. Son entente avec Mbappé, déjà très bonne la saison passée, est en train de revenir. Les défenseurs stéphanois sont prévenus et vont affronter une équipe en progression. Vainqueur de 6 de ses 7 derniers matchs, le PSG devrait faire le job à Saint-Etienne et repartir avec les 3 points.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(129€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne - PSG encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !