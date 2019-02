Pronostic Saint-Etienne PSG : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Le PSG sur sa lancée à Saint-Etienne

Pronostic Saint-Etienne - PSG par Hervé Mathoux pour La Pronos Zone

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profitez de nombreux bonus pour parier sur ce Saint-Etienne - PSG :

En milieu de semaine, le PSG s’est brillamment imposé en Ligue des Champions sur le terrain de Manchester United (2-0). Vainqueur dans le théâtre des Rêves, Paris se déplace dans le Chaudron de Saint-Etienne pour enchaîner et reprendre sa marche en avant en Ligue 1. Thomas Tuchel devrait apporter quelques modifications à son 11 de départ et donner du temps de jeu à Paredes, afin de lui redonner du rythme pour les échéances de fin de saison. Les Franciliens réussissent bien dans le Forez où ils n’ont plus perdu depuis la saison 2008/2009. A l’aller, les Parisiens s’étaient imposés 4-0, et cela sans Neymar et Mbappé.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Saint-Étienne a renoué avec la victoire en s’imposant face à Strasbourg en milieu de semaine. Ce succès a permis aux Verts de conforter leur 4place et de mettre fin à 4 matchs sans victoire. Pour ce match de gala face au leader parisien, les Stéphanois vont tenter d’enflammer le match pour rééditer leur belle prestations jouée face à Marseille (victoire 2-1). Gasset a quelques motifs d’espoir comme l’excellent bilan de ses protégés à Geoffroy Guichard (2e bilan à domicile derrière le PSG et 3e attaque à domicile). Par ailleurs, les Verts ont quasiment toujours marqué dans leur Chaudron (sauf face à Amiens). Motivés pour réussir un exploit, les Stéphanois vont jouer les coups à fond mais risquent de se faire punir par l’efficacité parisienne, intraitable sur le plan national.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 50€, et 100€ de bonus au total- Misez votre premier pari de 50€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 50€- Vous obtenez également 2 paris sportifs de 10€ et 3 tickets de poker de 10€- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 50€, et 100€ de bonus au total- Misez votre premier pari de 50€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 50€- Vous obtenez également 2 paris sportifs de 10€ et 3 tickets de poker de 10€- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 50€, et 100€ de bonus au total- Misez votre premier pari de 50€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 50€- Vous obtenez également 2 paris sportifs de 10€ et 3 tickets de poker de 10€avecavecau lieu de 100€ offert avecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 100€ + 10€ de bonus en EXCLU en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !