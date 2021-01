Pronostic Saint-Etienne PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Une 1re réussie pour le PSG version Pochettino à Sainté

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Saint-Etienne - PSG :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’AS Saint-Etienne sera la première formation à affronter le PSG avec son nouvel entraineur, l’Argentin Mauricio Pochettino. Les Verts sont engagés dans la lutte pour le maintien et possèdent actuellement un « petit » matelas de 6 points d’avance sur les 3 formations relégables. Le club du Forez avait très bien lancé sa saison avant de connaître un gros coup d’arrêt, certainement dû à des absences importantes. Les hommes de Claude Puel ont repris confiance lors de la dernière ligne droite en alignant 6 rencontres sans la moindre défaite. En revanche, les Verts ont manqué quelques opportunités de prendre plus de points à l’image de leurs rencontres face à Dijon, Nîmes ou Monaco, où malgré leur domination, les Stéphanois ont dû se contenter du partage des points. Pour la réception du PSG, Puel devra se passer de son habituelle paire de milieux de terrain puisque Neyou et Camara paient leurs accumulations de cartons jaunes et sont suspendus. Youssouf et Gourna devraient les suppléer.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le PSG a décidé de se séparer de Thomas Tuchel au lendemain de sa large victoire obtenue face à Strasbourg (4-0), pour son dernier match de 2020. Le club parisien a fait appel à un ancien de la maison, Mauricio Pochettino, qui a montré d’excellentes dispositions avec l’Espanyol, Southampton et Tottenham. Pour sa première, l’Argentin devrait déplorer quelques absences comme celles de Neymar, blessé, ou encore de Rafinha, positif au Covid. L’effectif parisien garde fière allure et voudra briller aux yeux de son nouveau coach. Le PSG réussit très bien face à l’AS Saint-Etienne ces dernières années et devrait encore s’imposer à Geoffroy-Guichard pour la première de Pochettino.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !