Pronostic Saint-Etienne Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne se relance face au Paris FC

Handicapé par trois points de pénalité, l'AS Saint-Etienne végète dans la zone de relégation depuis l'entame de saison. Les Stéphanois ont montré des signes de progrès ces dernières semaines mais paient cash leur fébrilité défensive. Dernièrement, l'ASSE a laissé filer deux points en route face à Grenoble (2-2) face à des Isérois qui ont marqué sur leurs deux tirs cadrés. Lundi, les hommes de Batlles ont encaissé des buts au pire moment à savoir dès l'entame du match et dès la reprise de la seconde période face à Sochaux. En plus d'être friable défensivement, les Verts ne sont pas vernis et ont touché à deux reprises les montants face aux Sochaliens pour une défaite qui fait mal (2-1). De plus, Jean-Philippe Krasso, le meilleur buteur de Ligue 2, a été expulsé en fin de rencontre pour un geste d'humeur. Pas aidé par certaines décisions arbitrales, l'ASSE doit veiller à se montrer solide car offensivement, les Verts ont de la ressource avec les Wadji, Chambost, Cafaro, ou Pintor. Batlles compte sur le soutien de Geoffroy-Guichard pour prendre le dessus sur le Paris FC. En face, le Paris FC vit également une entame délicate avec la 11place du classement. Les Parisiens possèdent 13 points, accusant 10 unités de retard sur la tête et comptant 5 d'avance sur la relégation. Ce bilan est bien loin des ambitions initiales du club francilien qui espérait se mêler à la lutte pour la montée. Barragiste lors des deux dernières saisons, la bande à Thierry Laurey peine et n'arrive pas à lancer une série. Après avoir battu le Nîmes Olympique aux Costières, le PFC s'est fait surprendre à domicile par Valenciennes (0-1) le week-end dernier. L'ASSE est prévenue car le club francilien semble plus à l'aise en déplacement où il reste sur deux victoires à Grenoble et Nîmes. Poussé par son public et peu verni sur ses derniers matchs malgré un bon niveau de jeu, Saint-Etienne pourrait parvenir à accrocher un succès précieux face au Paris FC dans l'optique du maintien.