Pronostic Saint-Etienne OM : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Saint-Etienne veut profiter des difficultés de l'OM !

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce St Etienne - Marseille :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Relégable il y a un an tout juste, l’AS Saint-Etienne occupe aujourd’hui la quatrième place de Ligue 1. Une victoire des hommes de Jean-Louis Gasset permettrait même aux Verts de revenir à un point de Lille, second. Performants à Geoffroy-Guichard (deuxième bilan en Ligue 1 derrière le PSG), les Stéphanois sont invaincus (7 victoires pour 2 nuls) et affichent de bonnes statistiques. Deuxième attaque à domicile derrière l’intouchable leader parisien, les joueurs du Forez possèdent également la 2e meilleure défense avec 6 buts concédés, dont 3 lors du match face à Angers. Avec un effectif quasiment au complet, les Verts peuvent confirmer leur bonne passe.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’OM vit un moment très délicat. Mécontents des prestations de leur équipe, les supporters marseillais réclament la démission de Rudi Garcia. Contre Monaco, ces fans ont même soutenu à plusieurs reprises l’équipe adverse, applaudissant le but égalisateur de Tielemans. Les Phocéens restent sur 8 rencontres sans victoire et retrouvent le stade de Geoffroy-Guichard, dans lequel ils se sont fait humilier par Andrézieux en Coupe de France début 2018 (2-0). Pour cette rencontre entre une formation de Saint-tienne en pleine réussite et une équipe marseillaise en crise, nous voyons les Verts s’imposer.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic St Etienne Marseille encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !