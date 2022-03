Pronostic Saint-Etienne OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Saint-Etienne - OM emballant

L’affiche du samedi soir en Ligue 1 nous offre un grand classique du championnat de France avec l’opposition entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique de Marseille. Ces deux équipes ont des ambitions totalement opposées en cette fin de saison puisque les Verts veulent se maintenir tandis que les Olympiens veulent terminer sur le podium. Au plus mal en début d’année, les joueurs du Forez ont repris espoir mais n’arrivent pas à sortir de la zone rouge. Actuellement, la formation stéphanoise occupe la place de barragiste avec un seul point de retard sur Clermont, première équipe non relégable. L’arrivée de Pascal Dupraz a été bénéfique puisque les Verts n’ont perdu qu’une seule fois lors des 2 derniers mois, face au Paris Saint-Germain. Suite à ce revers, les partenaires de Camara avaient remporté un match important face à Rennes (1-0) avant d’enchaîner deux nuls face à Lille (0-0) et Troyes (1-1). Les progrès réalisés par Sainté ne se matérialisent pas du point de vue comptable car la situation de l’ASSE est toujours fragile. Pour la réception de l’OM, Dupraz déplore quelques absences importantes avec les blessures de Khazri, Hamouma et Sacko, trois cadres stéphanois. En revanche, Crivelli devrait être disponible pour la 1fois depuis son arrivée.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Olympique de Marseille vient de remporter ses 4 derniers matchs toutes compétions confondues. Les Phocéens se sont qualifiés pour les 1/4 de Ligue Europa Conférence (double victoire face à Bâle) et ont notamment dominé Nice (2-1) au Vélodrome lors de la dernière journée. Ce succès face à un adversaire direct a offert un peu d’avance aux protégés de Sampaoli par rapport aux Aiglons (3 points). A l’heure, où ils disputeront leur rencontre à Geoffroy-Guichard, les Marseillais connaitront le résultat du choc entre Nice (4) et Rennes (3). L’OM a une belle carte à saisir ce week-end pour conforter sa 2place. Depuis le début d’année 2022, Marseille s’est montré solide en déplacement ne perdant des points qu’à 2 reprises sur la pelouse de Lyon (2-1) et à Troyes (1-1). Lors de sa dernière sortie, le club phocéen a livré l’une de ses meilleures prestations face à Brest (1-4). Au niveau de l’effectif, Marseille pourra compter sur ses internationaux Saliba et Guendouzi, à leur avantage avec les Bleus, mais aussi sur les Payet, Gerson, Rongier, Kamara ou Gueye. Dans un stade Geoffroy-Guichard à guichets fermés, Sainté et Marseille devraient nous offrir une rencontre agréable avec des buts de chaque côté, comme lors des 4 derniers matchs disputés par l’OM. Comment souvent quand Marseille marque, on pourrait voir Milik ou Payet scorer.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !